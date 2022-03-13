Медичні заклади міста працюють у звичному режимі. У лікарнях достатньо місць для хворих.

Про це під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 13 березня повідомив міський голова Сергій Надал.

– Медичні заклади працюють у звичному режимі, продовжують лікування хворих, – сказав Сергій Надал. – Те, що лікарні переповнені хворими і пораненими неправда. Лікарні напівпорожні. Лікування чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо воно планове, може бути виключно після згоди військового комісаріату. Якщо лікування позапланове, екстрене надання медичної допомоги, то лікарі одразу повідомляють військовий комісаріат про такого пацієнта. Крові на станції переливання крові є достатньо, але ми будемо вдячні кожному тернополянину, який прийде і здасть кров додатково тому, що вона може бути потрібна у майбутньому не лише для потреб області, а й для потреб України. 12 березня ми отримали з діаспори у Чикаго партію спеціалізованих військових аптечок американського виробництва. Їх передали для потреб Тероборони.

За даними директора департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, станом на кінець тижня у лікувальних закладах Тернопільщини перебувала 381 тимчасово переміщена особа. З них 40 – це вагітні жінки. На амбулаторному лікуванні – до 400 людей. Також у лікарнях є спеціальні бригади, які готові надавати допомогу військовослужбовцям.

– Пацієнтів, які звертаються до сімейного лікаря, які потребують лікування, незалежно, амбулаторного чи стаціонарного, ми забезпечуємо медичними препаратами, – каже Ольга Ярмоленко. – Купуємо їх за кошти Національної служби здоров’я України, також ліки і медичні засоби надходять, як гуманітарна допомога. Є відповідальні лікарі в тих локаціях, де зосереджені тимчасово переміщені особи. Ми відразу виявляємо чи є інсулінозалежні чи на цукрознижуючих препаратах і забезпечуємо їх цими препаратами. На залізничному та автовокзалі є оголошення про розміщення найближчих амбулаторій, куди можна звернутися, як в Тернополі, так і в райцентрах.

Медична допомога військовослужбовцям в області не надається. Перебуває на лікування тільки одна поранена з Бучі. Наші заклади готові до надання медичної допомоги військовослужбовцям. Для цього у нас є тримісячний запас усього необхідного для діяльності лікувальної установи, створені бригади, які можуть надавати допомогу при вогнепальних пораненнях.