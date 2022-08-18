Мешканці Тернопільщини масово скуповують дрова: як не натрапити на шахраїв

На Тернопільщині побільшало шахрайств, які пов’язані із купівлею дров. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

За його словами, наразі спостерігається підвищений ажіотаж щодо придбання дров на опалювальний період, цим користуються шахраї.

Аби не потрапити у шахрайські пастки, не варто перераховувати гроші наперед.

“Фіксуємо шахрайські випадки з дровами. Люди перераховують гроші, а товар не отримують. Ми кожен день маємо ситуації, коли людей дурять. Ми розуміємо, що люди хочуть купити паливно-мастильні матеріали за дешевими цінами, дрова недорого. Єдиний вихід, щоб не потрапити на гачок шахраям — це оплата після отримання товару. Не вірте, що є низькі ціни. Часто це шахрайські дії. На жаль, ми не всіх шахраїв можемо знайти. Багато працює на непідконтрольній території, багато шахраїв із Російської Федерації”, – зазначив Олександр Богомол.

За інформацією поліції, загалом злочинність під час війни на Тернопільщині знизилася, а шахрайств побільшало.