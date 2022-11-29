Міська рада компенсуватиме 50% вартості генераторів для потреб багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він зазначив, що компенсацію зможуть отримати ОСББ чи управляючі підприємства за умови розрахунку не менше 2 кВт на одну квартиру. В будинку або під’їзді має бути не менше 10 квартир.

Аби скористатися такою можливістю, голови правлінь ОСББ або управителі будинку мають звернутися із заявою до управління ЖКГ за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Коперника, 1 та погодити технічні характеристики генератора.