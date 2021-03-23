Трагедія сталася сьогодні вночі, близько другої години, у Бережанах.
Там виникла пожежа в чотириквартирному одноповерховому житловому будинку.
Як повідомили у ДСНС, на місці пожежі у власній квартирі виявлено загиблого громадянина, 1960 року народження.
Внаслідок пожежі знищено облицювання стін житлової кімнати, диван, речі домашнього вжитку.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано будинок. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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