Трагедія сталася сьогодні вночі, близько другої години, у Бережанах.

Там виникла пожежа в чотириквартирному одноповерховому житловому будинку.

Як повідомили у ДСНС, на місці пожежі у власній квартирі виявлено загиблого громадянина, 1960 року народження.

Внаслідок пожежі знищено облицювання стін житлової кімнати, диван, речі домашнього вжитку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 ДПРЧ Управління. Під час гасіння врятовано будинок. Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.