Підозру у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 263 ККУ, слідчі Кременецького відділу поліції оголосили 39-річному жителю райцентру. Зловмисник продав за дві тисячі гривень обріз мисливської рушниці.

Співробітники карного розшуку в ході проведення операції «Зброя та вибухівка» отримали інформацію про те, що 39-річний кременчанин шукає покупця на мисливський обріз. Покупець знайшовся, щоправда, продавець не відав, що це оперативна закупка.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт.