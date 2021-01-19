24 500 гривень стали власністю невідомого, котрий зателефонував жительці обласного центру, назвавшись співробітником фінустанови. Жінка повідомила незнайомцю дані банківської картки. Як наслідок – втрата грошей.

Із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій до поліцейських звернулася 50-річна тернополянка. Зі слів потерпілої, на її мобільний зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником служби безпеки банку, клієнткою якого вона є, і повідомив, що існує загроза зняття коштів з її картки. Аби попередити небезпеку, потрібно виконати ряд умов. Жінка на це погодилася. Яерез деякий час отримала сповіщення про те, що її рахунок спорожнів – було знято 24 500 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановити особу зловмисника.