Двоє жителів сіл Тернопільського району хотіли придбати автомобілі для Збройних Сил України, однак потрапили у чергову шахрайську пастку. Чоловіки знайшли оголошення в месенджерах про доставку транспортних засобів за нижчою ціною.

49-річний мешканець Козлівської селищної ради повідомив працівникам поліції, що зв’язався із продавцем авто і домовився про купівлю мінівена «Volkswagen Transporter». Потерпілий здійснив дві транзакції й перерахував 82 тисячі на вказаний банківський рахунок. Після отримання грошей псевдопродавець на зв’язок більше не входив.

У 30-річного жителя Теребовлянської громади шахраї видурили 300 тисяч гривень. Чоловік розповів, що на одному із сайтів побачив оголошення про купівлю автомобіля з-за кордону за 85 тисяч гривень. Спілкувався із продавцем в одній із соціальний мереж. Шахрай запевнив, що на страхування транспортного засобу та інші витрати потрібні ще кошти. Потерпілий декількома платежами перерахував обумовлену суму. Після цього псевдопродавець наполіг, аби покупець скинув ще кошти або не прижене бажане авто. Тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми.

Дані події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають заходи, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.