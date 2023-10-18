128 аварій трапилося на Тернопільщині цього року через нетверезих водіїв.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, протягом 9 місяців поліціянти виявили понад 2 тис. кермувальників у нетверезому стані.

Керування автомобілем у нетверезому стані – одна з найбільш поширених причин смертельних ДТП.

«За кожною аварією – життя та здоров’я людини, а це чиїсь близькі та рідні. Поліцейські вживають превентивні заходи, аби п’яних кермувальників на дорогах було менше. Про це свідчить наша статистика. За дев’ять місяців поточного року співробітники поліції виявили 2 335, які сіли за кермо напідпитку. На порушників склали протоколи відповідно до ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Звертаюся до жителів краю проявляти правосвідомість: якщо ви стали свідком, що хтось сів за кермо напідпитку, не замовчуйте такі факти, телефонуйте на лінію 102. Давайте разом боротися з цим злом», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Додамо, на водіїв у нетверезому стані складають протоколи відповідно до ст. 130, яка передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн., а також позбавляють водійських прав на певний період.