“Різдвяна кутя”, – акцію під назвою організували на святий вечір у благодійному фонді “Карітас”. Малозабезпеченим жителям обласного центру вручили продуктові набори.

На святий вечір зібралися 80 відвідувачів благодійної їдальні. Разом із волонтерами вони колядували та вітали один одного з Різдвом Христовим. Як зазначив директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук, таку акцію волонтери організували разом із небайдужими жителями обласного центру.

“У переддень Різдва Христового, люди, які знаходяться в важких життєвих обставинах, отримали продуктові набори на святвечір. 80 осіб, які є підопічними благодійної їдальні, отримали кутю та інші продукти до свят. Дякуємо, що у святковій метушні не забувайте про тих, хто особливо потребує Різдва Христового в своєму серці!!!”.

Додамо, благодійна їдальня діє у Тернополі понад десять років. Тут двічі на тиждень безкоштовно їжу отримують малозабезпечені і потребуючі жителі обласного центру.