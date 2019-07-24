Не будьте байдужими: для порятунку маленької тернополянки потрібно зібрати 15 тисяч євро.

Тернополянка збирає кошти для 6-річної доньки Яни. Лікарі виявили у неї діагноз – кістозна лімфангіома нижньої кінцівки. Якщо захворювання не вилікувати, наслідки можуть бути навіть трагічними.

Знімальна група Т1 Новини зустрілась із сім’єю маленької Яни і дізналась, чим благодійники можуть допомогти.

Це шестирічна Яна Кульпак. У дівчинки складний діагноз: кістозна лімфагіома. Припухлість лівої ніжки мама дівчинки Галина помітила одразу після народження доньки, проте лікарі запевняли жінку, що причин для хвилювання немає.

– Яночка народилась, у неї була опухла ніжка, нам сказали, що ніжка була перетягнута пуповиною, бо вона родилась кесарським способом. Воно за місяць часу не пройшло і ми почали шукати причину, ну і найшли ми причину, що у неї кістозна лімфогіома, – каже мама Галина Кульпак.

Картка “Приватбанку” 5168 7573 7933 2630, Кульпак Галина.