Нещадна війна забрала ще одного українського воїна, який любив життя і будував сміливі плани.

Захищаючи рідну землю, біля Бахмута, 12 липня, загинув уродженець с.Чернелів-Руський Сергій Погар.

Про це повідомив голова Байковецької громади Анатолій Кулик.

“Йому було всього 29 років. Добрий, роботящий, турботливий і дбайливий. На завжди у нашій пам’яті Сергій залишиться світлою та чуйною людиною, справжнім Героєм.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам загиблого.

Вічна пам’ять… Царство Небесне…”, – ідеться у дописі голови громади.

Не пробачимо! Не забудемо!

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