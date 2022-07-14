Ще один захисник з Тернопільщини загинув на фронті.
Про важку втрату повідомили на сторінці Заводської громади Чортківського району.
9 липня внаслідок ракетного удару у Донецькій області загинув водій-санітар, старший солдат стрілецького батальйону Петро Онищук, 1993 р.н. Він народився у селі Ромашівка, проживав в Угрині Чортківського району.
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“Заводська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Світла пам’ять!
Не забудемо!”
Про дату та час зустрічі тіла загиблого буде повідомлено додатково.