Знову горе: на фронті загинули ще троє тернополян

Не встигли у Тернополі попрощатися із загиблими захисниками, як трагічна звістка знову долинула у нашу громаду.

Ще троє мешканців нашого міста полягли у боях за Україну у Донецькій області. Про непоправну втрату повідомив міський голова Сергій Надал.

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“Знову важка втрата для нашого міста. На Донеччині загинули тернополяни, захисники України:

Худий Ігор Андрійович (13.03.1978)

Заблоцький Іван Васильович (30.06.1996)

Заблоцький Володимир Олегович (05.02.1988)

Схиляємо голови перед Героями України. Молимось за Ваші душі. Вічна пам’ять!”, – ідеться у зверненні міського голови.

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