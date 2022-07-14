Стало відомо про загибель на Донеччині ще одного тернополянина – Ярослава Мудрого

Тернопільщина сьогодні оплакує Героїв, які загинули 9 липня на Донеччині.

Серед них – Ярослав Володимирович Мудрий, уродженець села Почапинці. Про важку втрату повідомляють на сторінці Підгороднянської об’єднаної територіальної громади.

Ярослав Володимирович проживав у Тернополі, після закінчення міліцейського ліцею у Львові працював у Тернополі в органах внутрішніх справ. Служити пішов за контрактом, був головним сержантом стрілецького взводу. У червні йому виповнилося 50 років.

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Траурна процесія з тілом загиблого прибуде в громаду сьогодні. Поховають Героя на кладовищі в селі Почапинці, де проживає його мати і рідний брат. Про годину, коли відбудеться панахида і чин похорону, буде повідомлено додатково.

“Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого Ярослава. Розділяємо ваш біль втрати.

Низький уклін нашому воїну-захиснику”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.