Сьогодні, 14 липня, Тернопіль у жалобі.
Містяни та всі небайдужі прощаються з Хрущем Олегом Петровичем, Єрмаковим Олексієм Леонідовичем, Горейдою Віктором Івановичем, пише “Файне місто“.
Прощання відбулося в Домі печалі. Віддати шану захисникам зібралися десятки людей. Поховають Героїв України на Микулинецькому кладовищі. Горейду Віктора Івановича поховають у селі Великі Гаї. Вічна пам’ять нашим Героям.
Нагадаємо, на Донеччині загинули багато військових з Тернопільщини. У громадах, звідки вони родом, оголосили жалобні дні.
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