У Тернополі запрацював літній табір для школярів. Його відкрили на території Тернопільської гімназії №30 в мікрорайоні “Пронятин”. Для дітей організували насичену програму активного відпочинку.

Це табір денного перебування. Наразі тут відпочиває близько ста дітей. Одинадцятирічна Олеся приєдналася до табору вдруге. Дівчинка каже, що під час карантину скучила за активним відпочинком. “Минулого року через карантин нічого не відбувалося. Тому ми дуже зраділи, колі дізналися, що цього року табір відбудеться. Ми цікаво проводимо час. Багато корисних занять. Радію, що можу тут бути”.

Табір розпочався з урочистого відкриття. Дітей поділили на загони. Далі провели заняття з психологами та влаштували танцювальний флешмоб.

“Тут ми об’єднали діток зі всього міста. Там зараз перебуває до ста дітей. Загальноміський табір проходить цього року в одну зміну — з 9 червня по 30 червня. Такий табір функціонує третій рік. На жаль, через карантинні обмеження такий табір не організовувався минулого року. Цього року ми традицію продовжили. Сюди завітали дітки від першого до шостого класу. Ми довозимо цих дітей, ввечері дітей повертаємо. Діти, які перебували у таборі минулих років, охоче відвідали і цього року. Далі дітки ще можуть приєднатися. Програма різноманітна. Дітки збираються з 9.00, з ними проводять різноманітні руханки, майстер-класи, о 12.00 обід, о 17.00 діти повертаються додому”, – розповідає головна спеціалістка з питань позашкільної освіти управління освіти і науки ТМР Ольга Заблоцька.

Табір організували за кошти батьків. Приєднатися до відпочинку можуть всі охочі учні 1-6 класів.