У своєму стилі — креативно і з розмахом — провела публічну частину VII з’їзду правляча партія «Слуга Народу». Захід відбувався на даху партійного офісу — в «Парковому» за участі Президента України Володимира Зеленського, прем’єра Дениса Шмигаля, голови ВР Дмитра Разумкова, всієї партійної верхівки й делегатів з усієї країни.

Головна мета з’їзду — заявити про намір партії взяти участь у виборах 25 жовтня та висунути кандидатів у мери обласних центрів. Деякі прізвища вже озвучували раніше, але на заході затвердили офіційно.

Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко розпочав промову з переліку досягнень всієї президентської команди:

«Ми зняли депутатську недоторканність, повернули відповідальність за незаконне збагачення. Зробили прозорими й вільними від корупційних схем ринки землі, спирту, бурштину. Закрили можливості для безкарного та безкоштовного вивозу грошей з країни до офшорів. У межах програми Президента України ми розпочали небачене за обсягами будівництво доріг і соціальної інфраструктури по всій країні. Успішно завершили реформу децентралізації, надавши громадам міст і сіл повноваження й кошти для вирішення проблем місцевого розвитку. У результаті наполегливих дипломатичних зусиль Президента Володимира Зеленського, добилися повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, повернення на Батьківщину частини українських полонених», — зазначив Корнієнко.

Водночас голова правлячої партії визнав, що вдалося не все із запланованого. Він пояснив, що «стара система корупції та брехні здала далеко не всі позиції». За його словами, використовуючи недосконале законодавство, об’єднуючись з місцевими кланами, представники старої системи на цих місцевих виборах намагаються взяти реванш і повернути собі награбоване раніше, та ще й з відсотками.

«Але ці плани, хоч як добре вони не фінансувалися б, не зупинять ані партію «Слуга Народу», ані команду Президента Зеленського загалом. Ми добре засвоїли наказ наших виборців: не красти, не брехати й не здаватися», — запевнив Корнієнко.

Після промови голови партії, відбулося, власне, представлення ключових претендентів на посади міських голів. Як звернув увагу Корнієнко, жоден із них раніше не обіймав цю посаду.

Узагальнити кандидатів у мери від правлячої партії за якимось одним критерієм неможливо. Усі вони — представники абсолютно різних сфер життя. Проте кожен із них є доволі успішним і відомим у своєму середовищі.

Серйозним претендентом на посаду рівненського міського голови вважають Віталія Коваля — голову Рівненської облдержадміністрації. Йому ще немає й 40 років, але він багато чого досяг і готовий застосовувати весь свій досвід для розбудови рідного міста. У його розумінні, поняття будівництво — значно ширше, ніж побудова нових шкіл і дитсадків.

«Є давня легенда про будівництво церкви. Один будівельник сказав, що кладе цеглину, другий — що зводить будівлю, а третій — що створює храм, який служитиме поколінням людей. Ми ставимося до великого будівництва як до такого храму для нашого й наступних поколінь, які житимуть на нашій, Богом даній землі. Усе залежить від того, які наміри ми будемо вкладати в наші дії. А наміри в нас точно чисті», — наголосив у промові Коваль.

Серед кандидатів у мери на з’їзді представили багато молодих людей до 40 років. Одна з наймолодших претендентів на крісло міського голови — Тетяна Рябуха, 85-го року народження. Вона — народний депутат від фракції «Слуга Народу», але хоче позмагатися й за посаду мера Сум, щоб довести, що молодій людині це під силу.

На мери Дніпра балотується Сергій Риженко — авторитетна людина, добре відомий дніпрянам головний лікар місцевої клінічної лікарні ім. Мечникова, який за останні роки витягнув з того світу не одну тисячу наших військових, поранених на передовій.

«Я тут, тому що маю совість і вірю в нашу перемогу. Я дуже люблю Дніпро й не погоджуюся з хамством і беззаконням. Іду в мери, щоб обличчя мера Дніпра було людянішим», — зазначив Риженко.

Його колегу, лікаря Тараса Кльофу, висувають у мери Львова. Кльофа — депутат Львівської міськради, учасник АТО, раніше служив в Іраку в складі миротворчого контингенту.

Улюблений багатьма одеський «джентльмен» Олег Філімонов балотується в мери Одеси. Можливо, для інших міст така постать здалася б дивною, але не для столиці гумору. Заради справедливості варто відзначити, що Філімонов за останні роки аж надто посерйознішав, став доктором філологічних наук, викладачем Одеського державного університету, відкинув гумористичну риторику й говорив про серйозні речі. Пообіцяв зробити Одесу живильним середовищем для появи письменників, митців, спортсменів. «Я покладу своє життя, щоб це стало правдою. Ми повернемо Одесі Одесу», — запевнив Філімонов.

Кандидатка в мери столиці, вже відома киянам з білбордів «пані-мер» Ірина Верещук, яка має досвід роботи на посаді очільниці невеличкого міста Рава-Руська на Львівщині, у своїй промові протиставила себе чинному меру Києва.

«Сьогодні міський голова Києва почуває себе впевнено. Він і його любі друзі думають, що за гроші вони врятуються. Але голосують не гроші, а люди. Вони думають, що сила — це гроші, а ми віримо, що сила — це люди. Це ми з вами. Ми і є народ. Ми прийдемо до влади й будемо відповідати за те, що відбувається в наших містах. Ми віримо в те, що ми робимо. Ми — інші», — наголосила Верещук.

Далі слово взяв Денис Шмигаль. Прем’єр не був багатослівним, побажав кандидатам перемоги й пообіцяв, що уряд докладе всіх зусиль, щоб українці відчули «синергію влади в Україні».

Спікер Дмитро Разумков побажав усім у новому політичному сезоні сил, наснаги, натхнення й совісті — для виконання обіцянок.

Коли покликали до слова Президента Володимира Зеленського, всі встали зі своїх місць, але гарант попросив сісти й не підводитися щоразу, як пролунає його прізвище. Він був налаштований оптимістично, зазначив, що попри шпильки з боку недоброзичливців, його команді вдалося зробити чимало. І пообіцяв не відхилятися від курсу, проголошеного рік тому.

Детальніше про кандидатів – за посиланням.

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