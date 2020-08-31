Знаний у Тернополі та Україні актор Віктор Гевко став кандидатом від партії «Слуга Народу» на посаду міського голови Тернополя.

Віктора Гевка також знають як успішного менеджера, який помагав розвивати ТРЦ «Подоляни», заснував та зробив популярною чи не єдину україномовну команду КВН (саме учасники VIP Тернопіль навіть на фестивалі у Сочі разом зі своїм незмінним капітаном жартували зі сцени українською!), а також створив «Всеукраїнської Ліги сміху. Тернопіль».

Сьогодні кандидатуру Віктора Гевка було офіційно затверджено на позачерговому з’їзді партії у Києві як кандидата у мери Тернополя.

«Я дуже люблю своє місто, одне з наймальовничіших міст України. Не даремно його називають «файним». Моя ціль, щоб так було не лише в пісні, а й насправді. Зараз в нашому обласному центрі багато проблем, до кожної з них плануємо підходити ретельно та відповідально. Загалом я бачу Тернопіль великим туристичним містом, не менш привабливим, ніж Львів. Звісно, одна людина не зможе все вирішити. Тому йдемо на вибори командою, яка готова дуже багато працювати», – зазначив кандидат на посаду міського голови Тернополя Віктор Гевко.

Голова партії Олександр Корнієнко, який відкривав з’їзд, звернув увагу, що «Слуга Народу» не висуває в обласних центрах жодного чинного мера.

«Наші кандидати – професіонали, вони амбітні. Під час навчання ми побачили, що це саме ті люди, які нас дуже серйозно представлять у місцевих громадах», – зауважив Корнієнко.

Під час виступу він перерахував численні здобутки партії «Слуга Народу» після перемоги на президентських та парламентських виборах, зокрема зняття депутатської недоторканості, запровадження прозорості на ринках землі, бурштину та спирту, початок програми «Велике будівництво», завершення реформи децентралізації, яка надає місцевим громадам значно більше повноважень та фінансових ресурсів для вирішення місцевих проблем.

Водночас голова партії відзначив, що стара система корупції та брехні не здала позиції.

«Об’єднавшись з місцевими кланами, вони хочуть створити штучний конфлікт між центральною і місцевою владою. Але українці гідні отримати владу, яка буде дбати про їх комфорт і добробут. Місцеву владу, яку можна буде контролювати не раз на 5 років, а щодня. Владу, підзвіту і підконтрольну не олігархам і місцевим кланам, а територіальній громаді і кожному мешканцю. Ми створили для цього всі законодавчі умови. Тепер настав час втілення реформ у життя. Саме тому наша партія іде на місцеві вибори. Щоб побороти корупцію та неналежне використання коштів громади, щоб запровадити реальне народовладдя, контроль місцевих бюджетів, можливість відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою», – пояснив мету партії Олександр Корнієнко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу додав, що партія «Слуга Народу» веде в місцеві ради людей, щоб продовжити на місцях уже розпочаті зміни.

«Людей, які не підведуть свої земляків, не обмануть. Не вкрадуть, а виведуть на новий рівень кожну громаду. У нас великі можливості. Ми їх використаємо з користю для українців. За підтримки президента ми втілимо всі заплановані проекти. Уряд зробить все для того, щоб люди відчули синергію влади. Вперше маємо таку можливість і ми її не упустимо», – наголосив Денис Шмигаль.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відзначив ефективність роботи парламенту і закликав присутніх кандидатів працювати в місцевих радах так, щоб вдалося досягнути поставлених цілей і водночас не було соромно дивитися в очі виборцям.

При цьому, зауважив президент України Володимир Зеленський, головне пам’ятати, що все це робиться для пересічних громадян.

«Важлива людина. Разом з народом ми перемагали старих політиків, запровадили народовладдя. І ми виконаємо все, що ми обіцяли людям. Податкова та судова реформи, якісна медицина, освіта, якісний рівень життя. Ми розуміємо, що успішною країна буде тільки тоді, коли успішним буде кожен регіон. Тому в центрі всіх цілей ми ставимо людину. Кожна людина вирішуватиме, що добре, а що погано, що потрібно нашій країні, а що ні. І лише разом ми можемо перемогти. Так, як перемагали старих політиків», – висловив переконання Володимир Зеленський.

Довідка

Віктор Гевко народився 28травня 1985 року.

Освіта:

2002-2007р. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»;

Диплом з відзнакою.

2007-2010р.аспірант Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя;

Відомості про трудову та громадську діяльність:

2004 – 2008 – голова Молодіжного союзу Наша Україна м. Тернопіль;

2008 – 2015 – керівник відділу маркетингу Торгово-розважального комплексу «Подоляни»;

2008 – 2020 – керівник, директор та продюсер команди «V.I.P Тернопіль»;

2016 – 2020 – засновник і директор всеукраїнської «Ліги Сміху Тернопіль»;

2014 – 2020 – автор та актор серіалів «Країна У», «Казки У», «Одного разу під Полтавою» та інші;

2019-2020 – власник і директор туристичної компанії “ФантастікТревел”;

2019 –довірена особа кандидата в президенти Зеленського В.О. в Тернопільській області на виборах президента України.

Сімейний стан: Одружений, одна дитина.