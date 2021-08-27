Людині, вихованій на наших реаліях, методах ведення справ і вирішення проблем могло б навіть здатися дивним: ну, як це так – обидва українські гранди, дітища “крутих” олігархів, не змогли щось “порєшать” на жеребкуванні групового турніру Ліги чемпіонів в Стамбулі таким чином, щоб їм дісталися не такі “вбивчі” групи. Але в ту сферу нам зі своїми уявленнями і “понятіями” – зась. Принаймні, наразі. Отож і виявив жереб до наших клубів майже всю суворість, яку лише міг. “Майже” – тому що “Шахтареві” в групі D, поряд зі старими знайомими знайомими “Інтером” і “Реалом” (deja vu з минулого сезону?) дісталася “віддушина” у вигляді молдавського “Шерифа” під орудою Юрія Вернидуба. І то якщо гонористий власник типово козацького прізвища не задасться ціллю підкласти свиню “гірникам”, як він це полюбляв робити ще на чолі “Зорі” в УПЛ.

Що ж, у “Шахтаря” принаймні є досвід успішних виступів у групі проти “Реала” та “Інтера” минулорічного зразка, хоча наскільки він допоможе їм тепер – велике запитання. Як і ступінь готовності підопічних Де Дзербі, яка викликає чималі сумніви після матчів Q4 з “Монако” – сподіватися, що спортивне щастя постійно буде на їхньому боці більш ніж наївно. Невеличка втіха для “гірників”: до їхніх “заклятих друзів”, з якими вони ділять нині НСК “Олімпійський” у Києві жереб, як видається, виявив ще більшу жорстокість. “Динамо” отримало в суперники в групі Е незмінно грізну останніми роками “Баварію”, не менш грізну (хоча вже й без Мессі) “Барселону” і може, й не грізну, але дуже конкурентоздатну на євроарені “Бенфіку” з Романом Яремчуком у складі, котрий, напевно, прагнутиме довести “Динамо”, як воно помилилося, не оцінивши його належно свого часу.

Матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів пройдуть 14-15 вересня.

Значно менш імениті суперники “світять” сьогодні “Зорі”. Команда Віктора Скрипника потрапила у Лігу конференцій після того, як була декласована у матчах Q4 Ліги Європи віденським “Рапідом”. На виїзді тиждень тому запорізькі луганчани поступилися 0:3, а вчора вдома, попри всі заяви на кшталт “Ми постараємося..”, “Ми докладемо зусиль..” лише розписалися у власній безпорадності – 2:3. Таким чином, у Лізі Європи Україна представлена не буде – як мінімум до весни, коли дуже ймовірно чекати там появи у матчах play off “Шахтаря” і менш ймовірно – “Динамо”…