“Шахтар” – “Аталанта”: 0:3

Дивні розклади можна побачити у підсумкових таблицях групового турніру Ліги чемпіонів. “Аякс” у своїй групі набрав 10 очок, але навесні шукатиме щастя у Лізі Європи. А “Аталанта” зі своїми сімома пунктами пробилася таки у play off Ліги чемпіонів. Це – незважаючи на катастрофічний старт із трьох поразок з різницею м’ячів 2:11. Просто таки футбольний варіант перетворення гидкого каченяти на, може, й не прекрасного, але цілком презентабельного лебедя.

“Шахтар” же, на своє нещастя і до смутку своїх вболівальників (в тому числі й тернопільських прогнозистів), уподібнився до героя давньогрецького міфу Сізіфа, який вперто викочував на гору важкий камінь, але коли вже, здавалося, ось-ось доведе справу до кінця, важкенна каменюка з грюкотом скочувалася додолу. Це ж треба було – вирвати під завісу перемогу у виїзному матчі проти тої ж “Аталанти”, відіграти відставання у два голи перед самісіньким фінальним свистком у Загребі, достойно зіграти проти “Сіті” у Манчестері – щоб отак, врешті-решт, взяти й… обробитися перед своєю аудиторією.

Слід сказати, неприємні передчуття виникли вже з перших хвилин матчу в Харкові. “Аталанта” одразу дала зрозуміти, що не є таким покірним хлопчиком для биття, яким здавалася на початку турніру. Становище змушувало її гравців йти вперед, і те, як вони притисли “Шахтар” уже на початку, викликало занепокоєння. Його підсилило і повідомлення, яке надійшло із Загреба : тамтешнє “Динамо” забило у ворота “Сіті”, а це означало, що без забитого м’яча “Шахтареві” протиснутися у play off не вдасться. В ті моменти “Динамо” видавалося головною перешкодою; тінь матчу в Хорватії, здавалося, висіла над харківським стадіоном, і коли на 34 хв. Жезус в Загребі зрівняв рахунок, на душі стало трохи легше. Одразу ж Мораєс мав чи не найкращу за весь матч нагоду – головою бив майже впритул, але голкіпер “Аталанти” зіграв бездоганно. Коли ж на 55 хв. рахунок матчу в Загребі став 3:1 на користь англійського клубу, здавалося, головним героєм протистояння “Шахтаря” і “Аталанти” стане… вже згаданий форвард “містян” Жезус. Бразильський легіонер “Сіті” до того часу встиг оформити хет-трик, і “Динамо”, як головний конкурент “Шахтаря” в боротьбі за друге місце, зійшло з дистанції. Але тішитися цим довелося недовго: на 66 хв. матчу в Харкові швидка атака гостей завершилася голом у ворота П’ятова, хоча революційне нововведення – VAR – деякий час тягнуло кота за хвіст, аж поки не затвердило, як виявилося, фатальний для “Шахтаря” вердикт. Оговтатися від цього підопічні Л.Каштру вже не змогли, а тут ще й “удружив” Малиновський, котрий вийшов на заміну і вже невдовзі гострою передачею з флангу знайшов партнера, якому залишалося лише проштовхнути м’яч у ворота П’ятова.

Розбрат і деморалізація у стані “Шахтаря” заслуговували на те, щоб завершитися вже повною дурістю, час для якої настав уже в додані хвилини: Степаненко відкинув м’яч головою П’ятову так, наче в нього не тверда лобна кістка, а дитячий виріб з пластиліну чи пап’є-маше. 0:3 – несподівано, принизливо, гнітюче… Але хто візьметься сказати, що несправедливо?

Ігор Дуда