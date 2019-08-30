Саме така напівжартівлива-напівсерйозна думка може виникнути після вчорашнього жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, що традиційно пройшло у Монако. Зокрема – його результатів для “Шахтаря”.

Справді, це ж треба було – вкладати сили й засоби в підготовку Зінченка і Малиновського, щоб тепер вони протистояли “гірникам” у складах своїх клубів – “Манчестер Сіті” та “Аталанти”. Ці дві команди вкупі з хорватським “Динамо” жереб визначив суперниками “Шахтаря”. Якби не клуб із Загреба, що доволі щасливо випав підопічним Луїша Каштру (хоча й з ним можуть виникнути проблеми), “кротам” цілком можна було б вигукнути побажання в стилі “данєцкіх” гопників: “Ребята, вешайтесь!”. Після минулорічних 0:3 і 0:6 від “Сіті” у “Шахтаря” цілком міг сформуватися стійкий комплекс, своєрідна “Сітіфобія”, яку нелегко буде подолати, тим більше що відтоді команда Х. Гвардіоли слабшою не стала. “Аталанта” представляє італійську Серію А, і якщо перед жеребкуванням оглядачі побоювалися, що українському клубові може дістатися сам “Інтер”, то варто пригадати, що за підсумками минулого сезону він опинився на сходинку нижче, ніж “Аталанта” – на 4 місці. Розпочне турнір “Шахтар” домашнім матчем із “Манчестер Сіті” 18 вересня.

Ще декілька родзинок жеребкування. “Брюгге”, який в кваліфікації здолав наше “Динамо”, потрапив у одну групу з “ПСЖ”, “Реалом” і “Галатасараєм”. На його місці могли бути ми, і від усвідомлення того проймає легкий озноб. Краще вже “поваритися” ще сезон у Лізі Європи… А на обличчі представника чеської “Славії” після того, як він побачив, куди “вляпалася” його команда, можна було прочитати помітні ознаки нервово-істеричної реакції. Було від чого: “Барселона”, “Боруссія” та вже згаданий “Інтер”, швидше за все, добряче знеславлять бідолашну “Славію”…

Ігор Дуда