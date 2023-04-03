Через війну в Україні розвиток практично всіх напрямків бізнесу суттєво ускладнився. А якщо говорити про індустрію азартних ігор, то тут ситуація виявилася особливо складною. Принаймні на початку бойових дій і в першу чергу для офлайн-казино.

У 2022 році організаторам довелося призупинити роботу офлайн-казино щонайменше на 5 місяців. А деякі з них так і не відновили свою роботу до цього часу. 15 з 19-ти компаній, що працювали на момент повномасштабного вторгнення офлайн, заявили про призупинення діяльності. Загалом 45 гральних закладів зупинили роботу з наявних 61. Так, після того, як перший шок минув, деякі з них відновили роботу. Проте ситуація обʼєктивно лишається доволі складною.

Картина ускладнюється ще й тим, що Кабмін України нещодавно фактично призупинив можливість отримати відстрочку ліцензійних платежів для гральних закладів. Це суттєво збільшує фінансове навантаження на гральний бізнес, а в деяких випадках навіть унеможливлює його ведення. Так, є винятки з правил. Наприклад, на сторінці https://ua1.com.ua/casino-type/onlayn-kazino-dla-hayrollerov ви можете побачити список казино для хайролерів — гравців, що грають по-крупному. Такі платформи, зазвичай, не відчувають дефіциту бюджету завдяки активній аудиторії. Та для більшості гральних компаній оплата ліцензії без розстрочки — це вкрай серйозні витрати.

Саме через складнощі у сфері офлайн-гемблінгу представники Всеукраїнської Ради Гемблінгу та легальні організатори азартних ігор наземного сектору подали звернення до Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в якому назвали декілька власних пропозицій, як поліпшити ситуацію й урятувати наземний гральний бізнес:

Збільшити допустимі терміни оплати ліцензійних зборів до 180 календарних днів. Встановити мінімальні розміри плати за ліцензії: 18 тисяч мінімальних заробітних плат для Києва і 9 тисяч мінімальних заробітних плат для інших міст та регіонів на період дії воєнного стану. Встановити базову ставку ліцензійних платежів за гральні автомати. Надати можливість організаторам робити платежі кожні 3 місяці дії ліцензії.

Мотиви представників грального бізнесу цілком зрозумілі. В сьогоднішніх реаліях розвивати відносно новий бізнес вкрай складно. Тому, можливо, влада все ж піде на певні поступки в цьому питанні й частково послабить фінансові зобовʼязання для представників грального бізнесу. Якщо так станеться, то кращими стануть умови й для онлайн-казино, котрі зараз намагаються привертати увагу якомога більшої кількості нових гравців, пропонуючи різноманітні бонуси, фріспіни, фріроли тощо. Наприклад, на сторінці https://ua1.com.ua/pokerrooms-bonuses/frirolly можна ознайомитися, які з покер-румів України пропонують фріроли гравцям.