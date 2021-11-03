Голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос запрошений до участі в Круглому столі КБУ «Принципи прозорості роботи ДІАМ. Аналіз проблемних питань та їх рішення».

Захід відбудеться 04 листопада 2021 р. о 12:00 год.

Нова структура ДІАМ працює другий місяць. За місяць роботи було опрацьовано 488 заяв та у сукупності більш ніж 8700 документів. За словами Голови ДІАМ Семена Кривоноса, організація працює прозоро, заява опрацьовується точно у 3-денний термін та «чесним забудовникам, які дотримуватимуться законодавства, отримати дозвіл на будівництво відтепер буде набагато легше, адже рішення ухвалюватиме не людина, а автоматизована система».

Чи здатний ДІАМ впоратися з тотальною корупцією, яка панувала в ДАБІ? З якими викликами стикнулася нова структура? Що робити з шахраями, які пропонують «порєшать» дозвільні документи?

На всі ці та інші питання девелоперів дасть відповідь у відкритому діалозі Голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос.