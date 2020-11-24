Коронавірус забрав життя 47-річного священника. Без батька залишилися четверо дітей

23 листопада після тривалої хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Володимир Демчук.

Священнослужитель виконував уряд сотрудника парафії УГКЦ св. священномученика Йосафата (м. Тернопіль), був багатолітнім духівником християнського колегіуму імені Патріарха Йосифа Сліпого. Батько 4 дітей. Сумну звістку повідомили на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, передає Терміново.

Народився священнослужитель 25 грудня 1973 року в селі Нижчі Луб’янки, Збаразького району, Тернопільської області. Закінчив Тернопільську духовну семінарію імені Патріарха Йосифа Сліпого та католицький університет Айхштетт-Інгольстадт, де здобув ліцензіат богослов’я у галузі християнської соціальної етики.

Ієрейські свячення отримав 21 листопада 2004 року з рук владики Василія Семенюка, архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського. За особливу ревність священничого служіння був нагороджений церковною нагородою – нагрудним золотим хрестом.

Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільських деканатів висловлюють щирі співчуття родині покійного. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Володимира до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.

Парафіяни та знайомі висловлюють співчуття рідним отця Володимира у Фейсбуці.

“І ще він був хорошим викладачем для студентів Тернопільської семінарії… ВІЧНА ЙОМУ ПАМ‘ЯТЬ!!” – пише Volodymyr Mikhailyshyn.

“Вічная пам’ять! Спочивай з Богом брате! Щирі співчуття сім’ї та родині. Нехай Господь скріплює в горі втрати близької людини!” – написав Yaroslav Chaykivskyy.