Понад півсотні інфікованих коронавірусом виявили у Шумському районі.

COVID-19 поширився у районному центрі, а також і в селах. Епідеміологи визначили кілька джерел інфікування, більшість випадків пов’язані з внутрішнім зараженням.

Переважно в інфікованих коронавірусом хвороба проходить у легкій формі та не потребує госпіталізації, – повідомив голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак. Усі хворі перебувають під контролем сімейних лікарів. “Хочу нагадати про необхідність дотримання карантинних вимог. Прошу вас, залишайтеся вдома, обмежте спілкування з іншими людьми. Відмовтеся від відвідання храмів і кладовищ. Лише таким чином ми можемо зупинити темпи поширення коронавірусу, а в подальшому — перемогти цю недугу. Також звертаюся до тих людей, в кого підтверджено коронавірус. Висловлюю вам свою підтримку. Якщо серед ваших близьких і знайомих є люди, у яких підтверджено цей діагноз, зателефонуйте їм, висловіть свої слова підтримки”.

Як повідомили в РДА, Шумська лікарня наразі забезпечена засобами першої необхідності для лікування хворих на коронавірус. Однак у разі стрімкого збільшення кількості заражених, лікувальний заклад може не впоратися із наданням медичної допомоги.

Софія Романська

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