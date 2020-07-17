Десятеро нових випадків зараження коронавірусом виявили минулої доби у Тернополі. Відтак кількість інфікованих в обласному центрі зросла до 565. У лікувальних закладах міста перебуває майже півсотні пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Рівень захворюваності у Тернополі не перевищує встановлені Кабміном показники, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Все ж нові випадки зараження в місті діагностують щодня.

«Левова частка людей, що хворіють, це люди віком від 30 до 65 років, переважно – це люди активного віку. Частка їхня у структурі захворюваності складає 66,4%. 32 люди з 34 померлих в області належать до вікової категорії 60 років і старших. Переважно хворіють молоді або люди середнього віку, помирають люди старшого віку. Група ризику залишається такою як була, це група вікового та медичного ризику. Як правило, у людей такого віку часто зустрічаються супутні патології. Коли ми чуємо від людей молодого віку, що проблема коронавірусу надумана, то це відображення отої невидимої складової. Молоді люди сприяють поширенню коронавірусу, а страждають від цього люди старшого віку».

Більшість інфікованих переносять хворобу у легкому та середньому станах. Однак у цьому є ризик для старших людей із супутніми захворюваннями. Оскільки для них зараження коронавірусом може бути фатальним.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – ще два десятки хворих на коронавірус

“Через несерйозне ставлення”: епідеміолог пояснив, чому в області поширюється коронавірус