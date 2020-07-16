Учора на Тернопільщині виявили 16 нових випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих – троє тернополян. П’ятеро осіб захворіло у Бережанах, це контактні особи працівників заводу «Керамік».

Нові випадки зараження епідеміологи виявили у Чортківському, Гусятинському, Збаразькому, Підволочиськму, Тернопільському районах. Інфекція поширюється через несерйозне ставлення до загрози, – переконаний епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак друга хвиля епідемії може наступити раніше, ніж прогнозовано.

«Під час першої хвилі більшість людей у нашому регіоні ставилися до COVID-19 дуже серйозно. Рекомендації лікарів тоді сприймалися серйозно, з довірою. Після послаблення карантинних вимог у нас почався період, коли багато людей розслабилися. Склався стереотип, що небезпека десь далеко, але не біля нас. Як наслідок — у нас почався другий підйом захворюваності, який триває і зараз. Нинішній період досить складний. За тиждень ми реєструємо близько двохсот випадків. Ймовірно, що далі ситуація теж ускладнюватиметься».

На Тернопільщині готуються до другої хвилі епідемії, яка ймовірна в осінньо-зимовий період. Окрім діючих інфекційних відділень, допомогу хворим на COVID-19 надаватимуть в обласній лікарні.

Софія Романська

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