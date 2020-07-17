22 випадки захворювання на COVID-19 виявили за добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 17 липня на Тернопільщині зареєстровано 2358 випадків COVID-19. 34 з них летальні, 1504 людей одужало.
м. Тернопіль – 565 (159 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 59 (8 одужало, 1 летальний)
Борщівський район – 18 (15 одужало)
Бучацький район – 103 (86 одужало, 2 летальних)
Гусятинський район – 70 (28 одужало)
Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 115 (77 одужало, 1 летальний)
Зборівський район – 19 (13 одужало)
Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 114 (42 одужало)
Монастириський район – 213 (198 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 20 (10 одужало)
Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)
Теребовлянський район – 24 (18 одужало)
Тернопільський район – 152 (97 одужало, 1 летальний)
Чортківський район – 109 (76 одужало)
Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)
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