22 випадки захворювання на COVID-19 виявили за добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 17 липня на Тернопільщині зареєстровано 2358 випадків COVID-19. 34 з них летальні, 1504 людей одужало.

м. Тернопіль – 565 (159 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 59 (8 одужало, 1 летальний)

Борщівський район – 18 (15 одужало)

Бучацький район – 103 (86 одужало, 2 летальних)

Гусятинський район – 70 (28 одужало)

Заліщицький район – 63 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 115 (77 одужало, 1 летальний)

Зборівський район – 19 (13 одужало)

Козівський район – 68 (60 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 433 (381 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 114 (42 одужало)

Монастириський район – 213 (198 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 20 (10 одужало)

Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний)

Теребовлянський район – 24 (18 одужало)

Тернопільський район – 152 (97 одужало, 1 летальний)

Чортківський район – 109 (76 одужало)

Шумський район – 207 (177 одужало, 10 летальних)

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