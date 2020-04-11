Світ

Воля завдяки… вірусу

В’язні у тюрмах Європи і США, можливо, сподівалися на амністію з нагоди 75-річчя перемоги країн антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, але отримали жадану волю раніше. І з зовсім іншого приводу. З огляду на зростання в пенітенціарних установах зараження вірусом COVID-19, прокуратури Великобританії, Франції та США прийняли рішення відправити ув’язнених (крім тих з них, які засуджені за особливо тяжкими статтями) під домашній арешт або звільнити достроково, щоб запобігти поширенню пандемії. Зокрема, у Великобританії достроково звільнять з тюрем приблизно 4000 в’язнів, які відбувають покарання за крадіжки, грабежі та інші злочини, не пов’язані з посяганням на життя і здоров’я людей. При цьому ніхто з тих, хто був ув’язнений через порушення карантинних заходів, під категорію достроково звільнених не підпадає. У Франції таким же чином буде звільнено 6000 в’язнів, котрі не скоїли особливо тяжких злочинів, не мали дисциплінарних стягнень і яким до виходу на волю залишається не більше місяця. Причому їх, на відміну від “колег” у Великобританії, не будуть контролювати за допомогою усіляких електронних приладів.

Китай оговтується

Країна, в якій з’явився і почав свою “тріумфальну” ходу світом зловісний коронавірус, першою ж почала оговтуватися від нього. Чи то дається взнаки природа COVID-19, чи в даному випадку спрацювали переваги держави, для якої демократія з її свободами не є фетишем. Днями з’явилося повідомлення, що вперше від грудня серед жителів Китаю не було виявлено жодного випадку хвороби, а ті, що фіксувалися, були “заслугою” приїжджих з-за кордону. Досягти цього вдалося, передусім, завдяки жорсткому контролю за дотриманням вимог карантину. Повідомляється також, що на 98,6% базових промислових підприємств країни відновлено нормальний виробничий цикл. Майже 90% робітників і службовців уже повернулися на свої робочі місця. Водночас на 76% відновилася робота підприємств малого і середнього бізнесу, зростають темпи робіт на будівельних об’єктах. Поряд з тим висловлюються думки, що поширення інфекції в глобальному масштабі неминуче негативно відіб’ється на ланцюжку поставок і зовнішній торгівлі Китаю.

Україна

Два шляхи проти коронавірусу

Відомий лікар Євген Комаровський висловив думку, що в боротьбі з коронавірусом можливі два шляхи. Перший: ввести карантин, сповільнити його поширення і дочекатися, коли створять вакцину. Другий: не стримувати поширення вірусу, а чекати, доки не виробиться колективний імунітет. Середній вік померлих від COVID-19 в Італії – 80 років. В Україні ж людей такого віку, за словами фахівця, вже давно здебільшого вбили так званою реформою охорони здоров’я, безвладдям, мародерством, злодійством, брехнею… У нас до такого віку доживають дуже рідко, тому й такої кількості смертей, як в Італії, в Україні не повинно бути. Є.Комаровський також вважає, що якщо в країні не вводиться карантин (як і Швеції та Білорусі), то вони можуть зіткнутися з різким, вибуховим збільшенням числа хворих. За такої ситуації смертність неминуче зросте. Втім, це може статися, а може і не статися. Якщо не станеться – Лукашенка будуть ставити в приклад всій планеті. Якщо ж таки станеться і буде справжній мор – білоруси казатимуть, що “бацька” вбив…

Вирок без змін

Коронавірус, який зараз наче забитий гвіздком у кожну свідомість, все ж не повністю відвернув увагу від інших злободенних тем, теж пов’язаних із безпекою людей. Зокрема, від “беспрєдєлу” на дорогах, який триває, незважаючи на пандемію і смертність від якого значно перевищує число померлих через COVID-19. Нещодавно Верховний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у вигляді 10 років позбавлення волі фігурантам у справі ДТП з численними смертельними наслідками у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Ще раніше Верховний суд не прийняв до розгляду апеляції адвокатів обох засуджених, які доводили, що розгляд справи був неповним і що висновки суду “не відповідають фактичним обставинам”. Верховний суд назвав ці аргументи “загальними фразами”, залишив вирок в силі, й Зайцеву і Дронова, котрі тривалий час судових засідань були майже сусідами на лаві підсудних, розлучили: перша “мотає строк” у Покровському виправному центрі в Дніпропетровській області, а другий – у Крюківській виправній колонії на Полтавщині.

“Вболіваємо за Україну”

Колишній гравець симферопольської “Таврії” та збірної України (4 матчі за головну команду) Денис Голайдо, який зараз проживає в Криму, заявив, що продовжує вболівати за українську національну команду. “Прийшла в Крим Росія, але як я можу вболівати за її збірну? Я все своє футбольне життя провів в Україні, моя дочка тут народилася. Чому я повинен підтримувати збірну Росію? Мені може подобатися дехто з її гравців, але я не вболіваю за неї. Приміром, якщо гратимуть Україна і Росія, то я буду переживати за українських хлопців. І так само більшість з мого покоління. Зрозуміло, що це не про тутешню молодь. Піди запитай в них про футболістів української збірної – вони нікого не знають. А наше покоління футболістів виросло при Україні, і ми знаємо склад її збірної краще, ніж російської. Зрозуміло, що ми й вболівати будемо за Україну”, – відзначив Д. Голайдо.

Тернопіль

Наслідки карантину

Тернопілля, як і вся Україна, поринуло у незвичну досі для нас атмосферу карантину. Він, як виявилося, може давати діаметрально протилежні наслідки. З одного боку, завдяки тому, що головні забруднювачі – люди – більшість часу проводять вдома, фахівці виявили, що тернопільський став має кращі екологічні показники, ніж раніше. А з іншого – вимушена бездіяльність і необхідність увесь час проводити в приміщенні разом призвела до зростання числа сімейних конфліктів, в тому числі й на “п’яну” голову. Також заінтригував заголовок на одному з сайтів, який повідомляв, що сільський голова з Тернопільщини продав свою честь за 500 доларів. Не розібравшись у деталях, різне (вкупі з нетрадиційним) можна було подумати, та, як з’ясувалося, історія до болю банальна: пан війт мав намір отримати від підприємця “подяку” за дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території сільради. Тими часом пандемія породжує справжні драми, як от ту, що сталася з чоловіком, котрий повернувся із заробітків у Польщі. Його благовірна не мучила себе питаннями з відомої пісні (“Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? Я тебе чекала…) і просто… не впустила чоловіка у помешкання, змусивши бідолаху ночувати на вулиці. Чи то ще буде…

Ігор Дуда