Якщо ти використовуєш якийсь доказ чи аргумент проти свого противника, незайве буде впевнитися, що вони не стануть неприємними бумерангами, тобто не зможуть бути застосованими проти тебе.

Ще на Нюрнберзькому процесі головний обвинувач від США Роберт Джексон декілька днів допитував рейхсмаршала Германа Герінга, але жодного разу не торкнувся жорстоких бомбардувань мирних міст, які здійснювало очолюване останнім Люфтваффе. Коли ж Джексону вказали на це, на перший погляд, упущення, він відповів, що якось незручно після немилосердного і не викликаного військовою необхідністю бомбування союзниками Дрездена, що спричинило численні жертви серед цивільного населення, звинувачувати німців у скоєнні подібного.





На одному з сайтів довелося прочитати, що “у віддалених регіонах РФ мобілізують велику кількість чоловічого населення…. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати… Родичі мобілізованих на тимчасово окупованій території АР Крим масово звертаються до Міністерства оборони РФ через порушення прав військовослужбовців…“.

Можна подумати: ну, що з них візьмеш: варварами були завжди – ними ж і залишаються тепер, роблять ставку на все те ж “гарматне м’ясо”, люди для них ніщо – “бабы нарожают”. Але… “силоміць доставляють у військкомати” – це виключно російська практика? А у нас – висока свідомість і масовий набір (чи навіть відбір) у батальйони “Лють”? Тут мимоволі можемо дійти до відомого “видавати бажане за дійсне”. Втікають і переховуються від мобілізації в Росії – те ж саме роблять і в нас. За кордоном, через різні “шляхи” нині, доводилося чути – практично 4 бригади українських чоловіків призивного віку. Вочевидь, це змушує співробітників так званих ТЦК СП вдаватися до методів мобілізації, які… мало чим відрізняються від тих, що, згідно з повідомленнями нашої контрпропаганди прийняті в Росії. Не раз уже сповіщалося про зупинки автобусів, витягання з них молодих чоловіків і примусову доставку їх до воєнкоматів.

“Ну, ти й порівняв – обурено скаже якась патріотична душа, – там хапають людей, щоб послати їх на несправедливу війну, для захоплення чужої території і вбивства українців, а ми ведемо справедливу боротьбу за своє існування, і участь в ній – священний обов’язок кожного військовозобов’язаного (один з місцевих очільників пішов ще далі – назвав це “правом”). Це, напевно, так, але боюся, що витягнутий з маршрутки чи схоплений на вулиці й доставлений у отой ТЦК СП українець отої визначальної різниці може й не помітити…

Зате добре помічають, що щось робиться… не зовсім так користувачі соцмереж:

“А в нас хіба не так? З села повигрібали кого тільки змогли”.

“Xтo нece вiдпoвiдальнicть за cмeрть xлoпцiв, якi вiдправлeнi бeз пiдгoтoвки на пeрeдoву? Якi взагалi нiкoли нe тримали збрoї в рукаx i бiльшe тoгo навiть нe cлужили в армiї? Цe зараз в наc така мoбiлiзацiя? Налoвити xлoпцiв чим пoбiльшe i прocтo завeзти на “нуль”?

“Якщо влада і надалі буде формувати військо за такою системою, то Україна не переможе. Мала “совецкая” армія ніколи не переможе велику “совецкую” армію”.

“А чому не втікати? Тут військомат кидається на людей як собаки, а самі сра.у гріють біля жінок. Вже стало гірше, ніж в рашці”.

“Нехай відкриють кордони, побачимо скільки “патріотів”буде. Жити хоче кожен, та ще треба їсти, сім’ю годувати і т.д. і т.п”.

“Чому виловлюють на вулицях? Та тому, щоб не призивати величезну когорту посадовців і їх синків, родичів, кумів, друзів та тих хто заплатив їм щоб не призивали, а план потрібно виконувати”.

“А як на рахунок клубів, барів для мажорчиків, слабо, оєнком?”

“Чиновникам і їх чадам на джипах чому не вручаєте?”

“А синочки чиновників у військоматі? Хоч один приклад?

“Баригам не вручають повістки, простим тільки”

Зрештою, можливо, ці не надто красиві й пропагандистськи зовсім не виграшні для України сумісні рейди працівників військкоматів і поліції проводяться через жорстоку необхідність – адже якщо до таких методів вдається Росія з її куди більшим людським ресурсом, то що ж робити нам? Однак… бентежать наведені вище цитати з соцмереж (їх насправді значно більше). Це все понаписували несвідомі елементи, саботажники, шкідники, представники “п’ятої колони” і ще там хто? Чи, може, люди, які бачать, що справедливості в нас як не було, так і немає?