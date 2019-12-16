Cервіс поіменного голосування депутатів Тернопільської міської ради запрацював у місті. За його допомогою громадяни можуть контролювати роботу депутатів міської ради, не відходячи від свого комп’ютера та не затрачаючи багато часу на пошук інформації.

Сервіс автоматично опрацьовує дані, які оприлюднені Тернопільською міською радою, а результати візуалізує у вигляді діаграм. Інформація, що зібрана на сайті, допомагає відповісти на питання: чи відвідує депутат пленарні засідання, чи голосує за важливі для громади рішення, чи дотримується фракційної дисципліни, які програми підтримує, як голосують фракції, тощо.

– Вебресурс пропонує декілька інструментів моніторингу роботи народних обранців, – розповіла Ольга Галушка, координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області. – Вони розміщені у розділах, «Депутати», «Голосування», «Політики» та «Сумісне голосування». На сторінці конкретного депутата є інформація про відвідування засідань сесії та статистика його голосувань. Наприклад, голова Тернопільської міської ради Сергій Надал був присутній на всіх засіданнях, при прийнятті рішень у 83% випадків голосував «за», у 14% – «не голосував» і у 1% голосувань – «утримався». Також на сторінці депутата є вкладка «друзі по голосуванню». Діаграма презентує, хто ще із його колег займає ту ж політичну позицію і голосує подібно. Так, «друзями по голосуванню» Сергія Надала є місцеві обранці Марія Баб’юк, Галина Гевко, Олег Шморгай, Михайло Сиротюк, Олег Климчук та Назарій Редьква.

За інформацією у розділі «Сумісне голосування» можна дослідити, які фракції у міській раді «дружать», а які «ворогують». Сервіс опрацьовує результати голосувань членів фракцій та порівнює політичну позицію однієї фракції щодо іншої. Запити формуються за весь час або за конкретний місяць.

Під час презентації нового ресурсу міський голова Сергій Надал зазначив, що результати голосувань депуатів розміщені на офіційному сайті міської ради і на порталі відкритих даних. Проте, раніше, щоб знайти голосування за те чи інше рішення, необхідно було відкривати кожен файл окремо, що займало багато часу. Запропонований сервіс автоматично опрацьовує дані, оприлюднені Тернопільською міською радою, тому тепер не потрібно витрачати багато часу на пошук інформації, а можна швидко отримати доступ до усіх голосувань депутатів.

Детальніше про можливості цього інструмента аналітики «ОПОРИ» розкажуть під час воркшопу “TERNOPIL.RADA4YOU.ORG: контролюємо роботу депутатів міської ради онлайн”, який відбудеться 18 грудня о 12:00 год в Ресурсному центрі підтримки ОСББ, що на вулиці Коперника, 1. Для участі у заході необхідно заповнити онлайн-форму.

«Ternopil.rada4you» – це місцева версія сервісу RADA4YOU.ORG, який опрацьовує парламентські дані та голосування депутатів Верховної Ради. Тернопіль став одинадцятим містом, де запрацював даний сервіс. Розроблений він Громадянською мережею ОПОРА у співпраці з Національним демократичним інститутом міжнародних відносин за фінансової підтримки Уряду Канади.

Ольга Трач