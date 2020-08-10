У Тернополі старшим людям із хронічними захворюваннями рекомендують дотримуватися усіх санітарно-епідемічних правил. Оскільки такі особи – у групі ризику, відтак зараження COVID-19 може стати для них фатальним.

В обласному центрі діагностували понад дев’ятсот випадків зараження коронавірусом. Учора додалося нових чотирнадцять випадків. Епідемічна ситуація залишається складною, – каже заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко. Відтак на засіданні міського оперативного штабу вирішили посилити контроль за виконанням санітарно-епідемічних правил.

«Людям із групи ризику рекомендується не використовувати громадський транспорт. Також пропонується у дошкільних закладах тимчасово відсторонити працівників від 65 років, а також осіб із супутніми захворюваннями. Заборонити супровід дітей бабусям, дідусям, опікунам, які старші 65 років, посилити контроль за дотриманням діючих карантинних вимог».

Загалом у лікувальних закладах Тернополя перебуває 49 хворих на COVID-19, 44 особи – у лікарні швидкої допомоги. У дитячій лікарні – 5 хворих на коронавірус. Більшість – пацієнтів у середньо-важкому стані.

Софія Романська

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