Можу заприсягнутися, що в той момент перебував, як мовиться, при здоровому розумі та ясній пам’яті й адекватно сприймав усе, що діється. А, може, я був не єдиним свідком цього випадку, і дехто з телеглядачів може підтвердити те, що бачив і чув я.

Суперечки у політичних телепрограмах нерідко з толерантних перетворюються на досить запеклі. Опоненти перебивають одне одного, переходять в запалі дискусії на особистості, вдаються до відверто некоректних і образливих оцінок. Ведучим програми вгамувати пристрасті буває нелегко. Одним із засобів цього стає звертання до стороннього коментатора, котрий перебуває на зв’язку і терпляче спостерігає за тим, що діється, в очікуванні, коли йому дадуть можливість висловитися. У цій ролі нещодавно виступив екс-міністр закордонних справ, знаний дипломат і просто непересічний інтелектуал Костянтин Грищенко. Отож коли втомлена студійним бедламом ведуча надала йому слово, він почав у своїй звичній спокійній манері, за якою все ж простежувалася ледь помітна зверхність, коментувати якусь подію. Перебував пан Грищенко в той момент, як можна було судити з пейзажу за його спиною, десь на дачі. Принаймні, за межами міста.

Спершу я не повірив своїм вухам, але у коментар екс-міністра раптом увірвалося протяжне коров’яче “М-у-у-у-у-у-у-у”. В студії почувся якийсь дивний звук, і вона притихла. Між тим, Костянтин Іванович, не моргнувши й оком і не повівши бровою (вишкіл!), в академічній манері продовжував свій коментар. Я вже було подумав, що мені щось причулося і знову поринув у розважливу і переконливу, як завжди, аргументацію знаного дипломата. Аж тут раптом друге (вже менш протяжне) “М-у-у-у” нагадало, що на цьому світі, крім політичних дискусій та аналізу міжнародної ситуації, існують ще й цілком буденні речі. Як от свійські тварини. Припускаю, домашня “протокольна служба” шановного дипломата допустила недогляд, що й дало можливість парнокопитній виступити зі своїм доповненням до коментаря екс-міністра.

Після цього зв’язок з К.Грищенком, пригадую, досить швидко “згорнули”, і в студії запанувала звична атмосфера київського продуктового ринку…