Екзаменатори на Тернопільщині перевіряють ЗНО з української мови.

Вчителі працюють з роботами абітурієнтів з інших регіонів. Результати оприлюднять до 25 липня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, заповнені учасниками тестування бланки відповідей поміщаються у спеціальні пакети та під охороною відправляються до пунктів обробки. Після надходження до пункту обробки бланки відповідей реєструються, скануються та направляються на перевірку: бланки А — на комп’ютерні станції; бланки Б — у пункти перевірки.

Людський фактор у перевірці тестів ЗНО застосовують лише для оцінювання власного висловлювання. Кожен твір перевіряє, як мінімум, два екзаменатори. Якщо їхні оцінки не збігаються, тоді до роботи долучається третій вчитель.

“Результати ЗНО до абітурієнтів надходитимуть у три етапи. Результати математики і фізики будуть відомі у середині липня. Результати з української мови і літератури — до 25 липня. Це найбільш масовий предмет, тільки у Тернопільській області зареєструвалося понад 10 тисяч учасників. Наразі роботи абітурієнтів перевіряють у пунктах перевірки. Вчителі не знають, з чиїми роботами, з яких регіонів, вони працюють. Основна сесія ЗНО триватиме до 17 липня. Останньою складатимуть абітурієнти хімію — 17 липня. Далі розпочнеться додаткова сесія”, – розповів заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, цього року ЗНО для одинадцятикласників необов’язкове. Його складають лише ті абітурієнти, які планують вступати до українських університетів. У результаті цього нововведення кількість учасників ЗНО в області скоротилася майже на третину.

Софія Романська