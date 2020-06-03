Відучора на столичних автомагістралях діє автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. Поки що облаштували п’ятдесят відеокамер у місцях концентрації ДТП.

Про це повідомив перший заступник департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький. Надалі камери поступово облаштовуватимуть у регіонах України.

Камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості руху. З часом додадуться до фіксації інші порушення. Водіям, які їх допускають, приходитимуть повідомлення про штрафи на домашню адресу або ж в “електронний кабінет”.

“Штраф у розмірі 255 грн у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год, але не більше 50 км/год; 510 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год. Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови”, – пояснює Олексій Білошицький.

Коли облаштують камери автофіксації в Тернопільській області, поки невідомо. Наразі триває підготовка до цього процесу, – запевняє начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Загалом проект досить затратний.

“Поки що реалізація проекту розпочинається із Києва та Київської області. У Тернопільській області є робоча група з управління патрульної поліції, міської ради. Спочатку ми формували одні місця встановлення камер, нині йде мова про інші місця. Беремо до уваги насамперед місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, а також місця, де є велика аварійність. Є відповідні вимоги, методичні рекомендації, ми їх зараз опрацьовуємо. І надалі там будуть встановлені камери автофіксації. Час, коли це буде, невідомо, і від нас не залежить, зокрема”.

Софія Романська