На Тернопільщині усі чотири провайдери програмних послуг заблокували телеканали “112 Україна”, ZIK і NewsOne.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко, передає Суспільне.

За його словами, це зробили відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України. Ці телеканали вимкнені в усіх областях. Представники Нацради в регіонах співпрацюють з СБУ та облдержадміністраціями. Вони моніторять, чи справді ці каналі будуть заблоковані. Також Максим Онопрієнко розповів, що ці мовники вже отримували від Нацради санкції через популяризацію та пропаганду держави-агресора, та заклики до розв’язування війни.

За його словами, обмежувальні заходи РНБО передбачають анулювання ліцензій та інших дозволів, заборона користування радіочастотним ресурсом України, припинення надання послуг з ретрансляції, розповсюдження телепрограм і використання телекомунікаційних мереж загального користування на п’ять років.

“Думаю, що ми, як і всі українці з радістю зустріли рішення президента, що хвилі російських телеканалів потрібно блокувати. Зараз по всій Україні іде хвиля підтримки такого рішення, воно є позапартійним. Тернопільщина була однією із перших, яка своїм зверненням показала приклад усій країні”, – каже голова громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації Валерій Федорейко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Тараса Козака. Також під санкції потрапили канали “112 Україна”, ZIK та NewsOne. Їх трансляцію було припинено за пів години після публікації указу президента.

Крім цього, санкції терміном на 5 років ввели проти регіональних мовників каналу “112-Україна” – ТОВ “Аріадна ТВ”, ТОВ “Лідер ТВ”, ТОВ “ТВ Вибір”, ТОВ “Новий формат ТВ” і ТОВ “Партнер ТВ”.

Станом на 23:15 трансляція телеканалів ZIK, “112 Україна” та NewsOne була припинена. Згодом на сайті 112 Україна з’явилася спільна заява телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Вони заявили, що мають намір боротися за право бути в ефірі.