У Тернополі триває процедура рейдерського знищення місцевого комунального транспорту.

Все нагадує класичну рейдерську технологію. Через суд підприємство намагаються довести до банкрутства. У нашому випадку таким підприємством є комунальний «Тернопільелектротранс» і вся мережа електротранспорту Тернополя. Про цю історію розповідає НОВА Тернопільська газета.

Хто стоїть за рейдерською атакою і чому?

Судова атака на КП ««Тернопільелектротранс» розпочалася відразу після оголошення стратегічного плану міської ради Тернополя на відмову від приватних перевізників та користь створення єдиної комунальної транспортної компанії. В рамках цього проекту вже почали закупівлю великих екологічних автобусів. Ідея відмови від малих маршруток на користь зручних великих автобусів та тролейбусів сподобалася тернополянам.

Однак це не сподобалося приватним перевізниками. Після невдалого страйку і шантажу мерії, вони вдалися до більш звичних для них дій. Через юристів вони підготували позови до суду з вимогою знизити ціни на проїзд у комунальному транспорті до рівня 2014 року. Тарифи у розмірі 4 гривень призведуть до зупинки всього комунального транспорту, передовсім тролейбусів.

Представники КП «Тернопільелектротранс» вже заявили, що від рішення суду постраждають самі ж пасажири тролейбусів, бо зменшення тарифу призведе до того, що «Електротранс» перестане функціонувати, бо стане ще збитковішим. А це призведе до порушень прав мешканців Тернополя та гостей міста. Борг у комунального підприємства і так 8 млн грн, а при переході на старий тариф – 4 грн, ця заборгованість подвоїться.

Але така ситуація вигідна приватним перевізникам. Тоді саме власник і водій старої маршрутки стане «транспортним богом» Тернополя. А плани створення єдиної комунальної транспортної компанії Тернополя міській раді доведеться відкласти на невизначений термін.

Атака з боку тернопільської Феміди

Але не лише юристи, які беруться за слизькі справи, воюють проти комунального транспорту Тернополя. З їх подачі рішення, що не витримують критики, приймає суддя Ольга Чепенюк. Це та сама суддя, яка під час Революції Гідності приймала рішення про обмеження у Тернополі зборів громадян. Постановою по справі №819/3052/13-a обмежила у період з 10.12.2013 по 07.01.2014 років проводити мирні зібрання у Тернополі.

Однак, їй вдалося втриматися на посаді. Й навіть більше, продовжувати займатися діяльністю.

Як повідомляють активісти ВО «Автомайдан», після Революції Гідності скандальна суддя зайнялася «благодійністю» – масово повертала на посади екс-правоохоронців, які не пройшли переатестації.

«Суддя Чепенюк віднайшла нове хобі, тепер всупереч волі громади, вона відновлює на роботі колишніх мєнтів, яких атестаційні комісії Тернопільщини звільнили у зв’язку з їх невідповідністю займаним посадам, причетністю до корупційних схем та банальною тупістю», – пишуть на сторінці ВО «Автомайдан» в мережі «Фейсбук».

Таким чином, рейдерську схему знищення тернопільського комунального транспорту у суді «благословляє» суддя, яка «благословляла» силовиків на розгін Майдану, а потім відстоювала їх інтереси у судах.

Тепер вона приймає неоднозначні рішення на користь недобросовісних перевізників. Адже рішення про скасування теперішньої ціни на проїзд у Тернополі є «мильною бульбашкою», оскільки управління транспорту має гарантовані Законом повноваження змінити ціну на проїзд своїм новим рішенням.

Може, настав час Вищій Раді Юстиції звернути увагу на Тернопільський окружний адміністративний суд?

Микола Савченко