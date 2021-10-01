98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Такі результати дослідження Єдиної системи охорони здоров’я.

Як повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, нині лише 20% населення 60+ вакциновані від COVID-19 першою дозою, а повністю імунізовано — 16%. “Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках, а мобільні бригади можуть приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Є різні вакцини на вибір: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac та Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму. Потрібно лише одне — бажання щепитися. Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті”.

Додамо, минулої доби на Тернопільщині було зроблено 2014 щеплень. Загалом із початку вакцинальної кампанії у краї вже щеплено 279 770 тисяч осіб.