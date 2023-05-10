Чоловік сподівався отримати соціальну допомогу від одного із фондів, а натомість потрапив у пастку аферистів.

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників Кременецького райвідділу поліції від 63-річного жителя райцентру. Невідома особа заволоділа його коштами, які були незаконно списані з його рахунку, після введення ним реквізитів банківської картки на невідомому сайті.

Як з’ясувалося, в одній із соціальних мереж чоловік побачив інформацію про виплати допомоги від благодійного фонду. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та реквізити банківської картки для отримання грошей. Чоловік виконав усі вказівки. Після того, як ввів дані своєї картки на фішинговому сайті, з його електронного гаманця зникли понад 33 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки, виплати допомоги та компенсації від держави, міжнародних фондів дізнавайтеся з офіційних сайтів держорганів чи під час особистого візиту. Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства, наголосіть на правилах безпеки та розкажіть, що не можна повідомляти персональні дані, пов’язані з банківської карткою. Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському веб-сайті, слід негайно заблокувати картку.