Керівників організацій, які ігноруватимуть повітряну тривогу, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, після звуку сирени необхідно відходити якнайдалі від об’єктів критичної інфраструктури.

Олександр Богомол зазначив, у Тернополі зберігається небезпека ракетних ударів.

«Ми свідомо виставили інформацію про можливі ракетні удари по місту Тернополю. Ми не знаємо, чи ті ракети, які були збиті під Вінницею, мали впасти в Тернополі чи це будуть ракети майбутнього. У будь якому разі, в нас є об’єкти інфраструктури, які ворог хотів би знищити чи пошкодити, тому прошу підтримати поліцію в тому, щоб швидко реагувати на повідомлення про небезпеку і евакуйовувати людей. Коли у Вінниці була трагедія, ми спостерігали в місті люди повиходили на вулицю і знаходилися на вулиці біля об’єкту. Біля таких об’єктів під час повітряної тривоги треба знаходитися якнайдалі. По кримінальному кодексу відповідатимуть представники адміністрації, які ігноруватимуть тривогу».

Додамо, у четвер, 14 липня, на одному із пропагандистських сайтів з’явилася інформація про те, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та Тернополі. Матеріал був запланований за дві години до удару по центру Вінниці.