Мешканець сусідньої з Тернопільщиною області подав до суду на росію, бо не висипається через повітряні тривоги

У Хмельницькій області подав у суд на державу-агресорку росію. Українець поскаржився на поганий сон через сирени повітряної тривоги та погіршення стосунків із людьми.

Про це повідомляється в постанові Хмельницького апеляційного суду, передає TrueUA.

Згідно з постановою, до суду чоловік звернувся ще в серпні минулого року. Він заявив, що кожного дня зазнає стресу через повітряні тривоги та тривале перебування в укритті. Унаслідок цього він не може нормально спати.

До того ж позивач поскаржився на лідерів громадської думки. Він запевняє, що через них у нього накопичився психологічний негатив і прискорилися процеси старіння. Крім того, чоловік також зазначив, що споглядання ним зруйнованих будівель у Хмельницькому завдає йому додаткового дискомфорту.

Наголошується, що спочатку Хмельницький міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові. Проте українець не здався і подав апеляцію, у якій вимагав стягнути на свою користь 1 200 000 гривень шкоди від Росії та одну гривню за шкоду, якої завдала йому Україна через “недобросовісну діяльність органів державної влади”.

Втім суд лише частково задовольнив позов українця і постановив, щоб росія виплатила чоловіку 200 тисяч гривень за моральні страждання, які йому завдала війна.