Рашисти можуть завдати ракетного удару по Тернополю. Про це попереджають місцева влада і правоохоронці. Мешканців міста закликають при сигналах тривоги негайно іти в укриття.

Як зазначають у поліції Тернопільської області, у четвер, 14 липня, на одному із пропагандистських сайтів з’явилася інформація про те, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та Тернополі.

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“Звертаємо увагу читачів на час публікації інформаційного матеріалу, його подали на дві години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті.

Звертаємося до жителів Тернополя та області бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, спускатися в укриття та максимально дотримуватися заходів особистої безпеки”, – ідеться у повідомленні поліції.

Не ігнорувати сигнали тривоги закликав тернополян і міський голова Сергій Надал.

“Є інформація про можливий ракетний обстріл Тернополя. При повітряній тривозі – негайно в укриття”, – написав очільник міста на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він також наголосив, що минулого разу, коли росіяни атакували Тернопіль, вони також анонсували удар на своїх сайтах.

Дізнатися, яке укриття найближче до вас, можна завдяки інтерактивній карті.

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