Працівниками УЗЕ в області складено та направлено до суду адміністративний протокол стосовно керівника одного з комунальних підприємств Зборівського району.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури, посадовець після продажу автомобіля вартістю 130 тис грн не повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані, чим вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

Постановою суду керівника визнано винним у скоєнні правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.