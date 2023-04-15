“Ісус за наші гріхи помер на Хресті, а наші захисники віддають життя за нас сьогодні”: на фронті загинув ще один боєць з Тернопільщини

Серце стискається від болю втрати найкращих синів України…

Сумна звістка знову сколихнула Тернопільщину. На щиті повертається до рідної домівки Андрій Петрович Яценюк, 1980 р. н. Чоловік проживав у селі Матвіївці Великодедеркальської громади Кременецького району. Герой загинув 12 квітня 2023 року, виконуючи бойове завдання, поблизу населеного пункту Іванівка на Харківщині.

“Висловлюємо щирі співчуття сім’ї загиблого Героя… Нехай його душа оселиться в Царстві Небеснім, де всі праведні спочивають… Ісус за наші гріхи помер на Хресті, а наші захисники віддають життя за нас сьогодні. Біль, сум, горе…”, – ідеться у повідомленні на сторінці Великодедеркальської громади.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.