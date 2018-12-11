Ініціативу голови ТОДА щодо звернення до митрополита Почаївського взяти участь в Об’єднавчому Соборі підтримали депутати облради. ВІДЕО

10/12/2018 Розмір тексту:

Голова облдержадміністрації Степан Барна звернувся до депутатів обласної ради підтримати на сесії звернення Вселенського Патріарха Варфоломія до ієрархів української православної церкви московського патріархату взяти участь в Об’єднавчому Соборі.

Собор, нагадаємо, запланований на 15 грудня у Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя.

Зокрема, Степан Барна зачитав звернення Святійшого Вселенського Патріарха, Архієпископа Константинополя і Нового Риму Варфоломія І на ім’я митрополита Володимира Почаївського та єпископа Шумського Іова. Дане звернення депутати підтримали одноголосно. «За» проголосували 48 обранців.

«Сподіваюся, що це звернення також підтримає духовенство московського патріархату і ми спільно зробимо все для того, щоб в Україні була реалізована православна помісна церква з центром у Києві, як це було визначено хрещенням Русі у 988 році», – наголосив голова ТОДА.

Додамо, в порядку денному Об’єднавчого Собору – створення Помісної Православної Автокефальної Української Церкви, ухвалення статуту цієї церкви і голосування за предстоятеля церкви, який отримає від Вселенського Патріарха Томос про автокефалію Української Православної Церкви.