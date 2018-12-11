Ініціативу голови ТОДА щодо звернення до митрополита Почаївського взяти участь в Об’єднавчому Соборі підтримали депутати облради. ВІДЕО
Голова облдержадміністрації Степан Барна звернувся до депутатів обласної ради підтримати на сесії звернення Вселенського Патріарха Варфоломія до ієрархів української православної церкви московського патріархату взяти участь в Об’єднавчому Соборі.
Собор, нагадаємо, запланований на 15 грудня у Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя.
Зокрема, Степан Барна зачитав звернення Святійшого Вселенського Патріарха, Архієпископа Константинополя і Нового Риму Варфоломія І на ім’я митрополита Володимира Почаївського та єпископа Шумського Іова. Дане звернення депутати підтримали одноголосно. «За» проголосували 48 обранців.
«Сподіваюся, що це звернення також підтримає духовенство московського патріархату і ми спільно зробимо все для того, щоб в Україні була реалізована православна помісна церква з центром у Києві, як це було визначено хрещенням Русі у 988 році», – наголосив голова ТОДА.
Додамо, в порядку денному Об’єднавчого Собору – створення Помісної Православної Автокефальної Української Церкви, ухвалення статуту цієї церкви і голосування за предстоятеля церкви, який отримає від Вселенського Патріарха Томос про автокефалію Української Православної Церкви.
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