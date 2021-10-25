Понад 240 хворих на COVID-19 перебуває у лікарнях Тернополя.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак. Більшість з них потребує кисневої підтримки.

Загалом у Тернопільській громаді з COVID-19 бореться майже півтори тисячі осіб. В місті розгорнуто 360 ліжок для хворих на COVID-19, 50 місць виділено для дітей. “У Тернополі за останню добу зареєстровано 78 нових випадків COVID-19. 40 людей за добу одужало. У лікарнях Тернополя – 241 хворий на COVID-19. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 45 хворих на COVID-19. 38 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. 3 людей – на кисневому концентраторі. 3 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ.

У Тернопільській лікарні №2 – 86 хворих з COVID-19. 65 хворих – на кисневій підтримці через маску. 15 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. 4 людей підключених до апарату ШВЛ. У лікарні №3 – 82 хворих з COVID-19. 10 хворих – на кисневій підтримці через маску. 70 пацієнтів у лікарні на кисневому концентраторі. 2 пацієнтів підключених до апарату ШВЛ. У дитячій лікарні – 28 хворих на коронавірус:17 дітей, 11 дорослих”.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині зафіксували 616 хворих на COVID-19. Показник захворюваності вже відповідає вимогам “помаранчевої” зони карантину.