Знайти роботу, відкрити свою справу, освоїти нову професію або підвищити кваліфікацію допомагають учасникам бойових дій у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Цього року послугами Служби зайнятості скористалося 174 особи із вказаної категорії. 28 із них працевлаштували.

– У перші дні після реєстрації у Центрі зайнятості учасники бойових дій не дуже налаштовані на працевлаштування, оскільки ще проходять медичну, психологічну реабілітацію, – зауважує Валентина Нікуліна, заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості, начальниця відділу сприяння зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості. – Тому призначаємо їм допомогу по безробіттю на період пошуку роботи. Під час воєнного часу законодавцем визначено, що допомога по безробіттю виплачується тільки 90 днів і максимальний її розмір не може перевищувати мінімальну зарплату.

Учасники бойових дій можуть скористатися грантовою програмою «Є робота». Вона передбачає виплату 250 тисяч гривень учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни у випадку працевлаштування однієї особи після початку провадження підприємницької діяльності або покращення власної справи. 500 тисяч гривень можна отримати коли працевлаштовано 2 особи, мільйон гривень якщо працевлаштовано 4 особи, в тому числі двоє – з числа учасників бойових дій. Програма передбачає і внесення власних коштів у розмірі 30% від отриманого гранту. Для цього необхідно подати заяву через «Дію». Її розглянуть у Службі і призначать співбесіду. Після цього у відомстві вирішують надавати чи ні грантові кошти. Зараз, за словами Валентини Нікуліної, до Служби подали вісім заяв і по одній вже прийнято позитивне рішення.

Учасники бойових дій також можуть освоїти нову професію або підвищити власну кваліфікацію. Такі послуги надають безкоштовно.

– Якщо людина хоче пройти навчання чи підвищити кваліфікацію, здобути нову професію, то звертається у Службу зайнятості отримує сертифікат на навчання, вибирає заклад освіти і професію, – розповідає Олександра Островська, заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості. – З людиною навчальний заклад укладає угоду на професійне навчання, відповідні документи передаються у Центр зайнятості і ми оплачуємо навчання. Четверо учасників бойових дій вже пройшли навчання. З них: троє стажувалося, один навчався на курсах підвищення кваліфікації.

З 19 вересня 2023 року набула чинності постанова Кабміну відповідно до якої, незважаючи на те чи має статус безробітного чи ні, учасник бойових дій безкоштовно може навчатися у Центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це, за словами Олександри Островської, сучасні потужні навчальні закладі з відповідною матеріально-технічною базою. Термін навчання – до 6 місяців. Вартість не обмежена – за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Служба зайнятості оплачує і навчання, і проживання, і проїзд, і медичний огляд. Якщо немає статусу зареєстрованого безробітного, то можна отримати ваучер на навчання. Він обмежується 10-ма прожитковими мінімумами для працездатних осіб працездатного віку, тобто становить 26 800 гривень. Навчання проводиться за 123 професіями. В цьому році 3 учасників бойових дій отримали такі ваучери: один – на тракториста, другий – в автомобільній сфері, третій – у сфері інженерного будівництва.

У Службі зайнятості також заохочують роботодавців приймати на роботу учасників бойових дій. Вони можуть отримати компенсацію у розмірі 50% від фактичних витрат на оплату праці, але не більше від мінімальної зарплати за працевлаштування учасника бойових дій. 29 серпня набула чинності Постанова кабміну, яка дозволяє Службі зайнятості компенсувати роботодавцю додаткове облаштування робочих для людей з інвалідністю. За працевлаштування особи з інвалідністю з першою групою компенсують 100 тисяч гривень, з другою – 67 тисяч гривень.