На Тернопільщині цього тижня дещо потеплішає. За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до плюса. Втім, по всій території регіону спостерігатимуться опади у вигляді снігу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду у краї визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Буде похмуро, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 4° морозу до 1° тепла.

«Понеділок в Україні – хмарний, з туманами та періодичними опадами. Вночі 0-5 морозу, вдень 0-4 тепла. Відлига спостерігатиметься цілий тиждень. Грудень переходить у листопадову погоду, яку всі люблять дуже лаяти або складати елегійні тексти, або просто депресивні пости у фейсбуці. Але після морозу бувають відлиги і це також один із законів зими. Тумани блукатимуть. Видимість погіршиться до 200-500 метрів! Температура повітря вдень коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла. Надалі в Україні переважатиме волога хмарна, але переважно плюсова температура повітря», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Тернопільщині цього тижня погода буде відносно комфортною. Втім, ожеледиця та снігопади можуть додати клопоту комунальникам.