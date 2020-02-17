Нелегальне виробництво організував у Тернополі громадянин Туреччини. Інспектори праці виявили у нього близько п’ятдесяти неоформлених робітників.

Під час інспекційної перевірки на виробництві у спальному районі міста Тернополя було виявлено 47 неоформлених працівників, які перебували у швейному цеху», – повідомила інспектор праці Наталія Запольська. Люди працювали без оформлення трудових відносин на приватного підприємця, який є громадянином Туреччини. «Працювали місцеві жителі, серед яких були: перекладач, один чоловік, який виконував трудову функцію з шиття одягу та 45 жінок на посадах швачок і підсобних робітників. У ході інспекційного відвідування з’ясовано, що 39-річний іноземець зареєстрований як приватний підприємець з листопада минулого року та з того часу орендує двоповерхове приміщення швейного цеху для виготовлення одягу та оптової торгівлі до країн Європи. За результатами інспекційного відвідування приватного підприємця-іноземця вживаються заходи щодо притягнення згаданого підприємця до відповідальності за використання незадекларованої праці згідно з вимогами чинного законодавства України».

Під час перевірки підприємець взявся легалізовувати роботу найманих працівників. Втім, йому доведеться відповідати за порушення трудового законодавства.

Софія Романська