Як ми повідомляли, упродовж доби на Тернопільщині коронавірус виявили ще у вісімнадцяти людей.

Небезпечну інфекцію індентифікували ще у Козівському та Бережанському районах. Відтак загальна кількість захворілих у регіоні сягнула 78.

Коронавірус уже підтверджено у Монастириському, Заліщицькому, Козівському, Кременецькому, Тернопільському, Бережанському районах і в обласному центрі. Жителі районів переважно лікуються у місцевих закладах, у разі складних випадків хворих привозять до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, яка визначена однією з двох госпітальних баз.

«Алгоритм лікування хворих з коронавірусом передбачений Міністерством охорони здоров’я. Усі лікувальні заклади, у тому числі і наш, отримали чіткі рекомендації щодо лікування таких пацієнтів. Також маємо рекомендації від наших колег з Італії, Іспанії. Застосовується симптоматичне лікування, тобто якщо висока температура, знижуємо її, якщо кашель чи болить горло також застосовуємо необхідні препарати. До сьогодні ми не застосовували для хворих з коронавірусом апарати штучної вентиляції легень. Такі апарати необхідні у тих випадках, коли у хворих є серйозні ускладнення у вигляді пневмонії», – розповідає головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

Додамо, в Україні кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом сягнула 548. Епідеміологи прогнозують пік захворюваності на кінець квітня.

Софія Романська

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